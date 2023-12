Reuniões, lançamento da Corrida dos Poderes e sessões marcam a semana

Na agenda da semana de 10 a 16 de setembro, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão previstas reuniões de Comissões Permanentes e de Frente Parlamentar, o lançamento da “Corrida dos Poderes”, além das sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Às 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, acontecerá a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na pauta estão os encaminhamentos de denúncias apresentadas ao grupo de trabalho. A comissão é presidida pelo deputado Renato Câmara (MDB). São membros titulares: Lucas de Lima (PDT), Neno Razuk (PL), Rafael Tavares (PRTB) e Zeca do PT.

Quarta-feira (13)

A reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontecerá às 8h, no Plenarinho. Mara Caseiro, Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), João César Mattogrosso (PSDB) e Pedrossian Neto (PSD) apresentam os relatórios que avaliam a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos que são enviados ao Legislativo Estadual por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares.

Também no Plenarinho, às 14h, será realizado o ato de posse dos membros da Frente Parlamentar em Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias. São membros: Renato Câmara (coordenador), Antonio Vaz, Coronel David (PL), Jamilson Name (PSDB), Junior Mochi, Lia Nogueira (PSDB), Lidio Lopes (Patriota), Londres Machado (PP), Lucas de Lima, Marcio Fernandes (MDB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto, Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Rafael Tavares e Zeca do PT.

O lançamento oficial da “Corrida dos Poderes” será às 17h30, na Concha Acústica do Parque do Parque das Nações. O evento esportivo é uma ação conjunta do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, com a realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul.

Leia mais: Sessões solenes, reuniões e palestras pautam a semana na ALEMS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.