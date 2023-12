Jogos do Servidor Público Municipal com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 16ª edição dos Jogos do Servidor Público Municipal. O evento é realizado pela Funesp (Fundação Municipal de Esportes) e tem o objetivo de congraçamento e intercâmbio entre os servidores públicos municipais. As competições serão disputadas no mês de outubro nas seguintes modalidades: damas, xadrez, tênis de mesa, bozó, dominó, truco ponto acima, sinuca, voleibol, futebol society (18 a 40 anos), futebol society (41 anos acima), futsal e basquete 3×3.

Cada atleta inscrito poderá participar em duas modalidades coletivas e uma modalidade individual, representando somente uma secretaria/órgão/autarquia em qualquer modalidade. A taxa de inscrição será 1 brinquedo por atleta inscrito, independentemente de ser modalidade coletiva ou individual. Somente será recebida e efetivada a inscrição mediante à entrega do brinquedo.

As inscrições poderão ser realizadas no Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão, localizado na Travessa do Touro, número 130, Jardim Nhanha, com a equipe da Gerência de Organização de Eventos.

