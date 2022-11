Centros de Agricultura Familiar ajudam na venda de produtos caseiros

Em Mato Grosso do Sul, onde cerca de 70,7 mil famílias se dedicam à agricultura familiar, comerciantes já contam com lugares específicos para vender os seus produtos. O Estado conta com 17 centros em andamento de Agricultura Familiar, onde são comercializados exclusivamente produtos hortifrutigranjeiros, derivados de leite, de industrialização caseira, conservas caseiras, bolachas, bolos, doces, cereais e artesanatos.

Instalados pelo Governo do Estado por meio do Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico (Pró-Desenvolve) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), os locais contam com R$ 9 milhões de recursos.

“A feira do produtor é a mais significativa opção disponível para os pequenos agricultores de base familiar comercializarem seus produtos. Canal de distribuição com características distintas dos outros formatos varejistas, atende perfeitamente a demanda dos produtores”, afirma Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O último município a receber a central foi Bandeirantes, onde é previsto que 60 produtores sejam atendidos pela iniciativa. As escolhas dos locais para a instalação dos centros levam em consideração os fatores climáticos, sazonalidade do produto, preços dos produtos e regularidade da oferta, de acordo com Verruck.

“Os agricultores familiares que optam pela feira, tem a possibilidade de estreitar o relacionamento com os consumidores, criar vínculos sociais e realizar negociações com o conforto de um ambiente desenhado para esse fim”, completa Jaime sobre as funcionalidades dos centros.

Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Batayporã, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Jatei, Mundo Novo, Nova Alvorada, Rio Brilhante, Sonora, Terenos e Três Lagoas já contam com centros em pleno funcionamento.

