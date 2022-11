Ex-assessora de Marquinhos Trad é presa em flagrante

Após dirigir em alta velocidade a ex-assessora que dirigia uma Tucson colidiu em um motociclista

A ex-assessora de comunicação de Marquinhos Trad (PSD), Lidiane Kober foi presa em flagrante no último domingo (6), ao dirigir embriagada e em alta velocidade quando acabou colidindo com um motociclista. Será encaminhada para 2º DP nesta manhã (7), para audiência de custódia.

Segundo o boletim de ocorrência ela estava voltando de uma confraternização em família acompanhada do namorado e duas crianças e uma adolescente no carro, a filha e as sobrinhas, quando em um cruzamento no bairro Rita Vieira, sem sinalização bateu em um motociclista.

O namorado desceu para socorrer o rapaz atingido. Lidiane relatou que decidiu ir para casa porque as crianças estavam assustadas, enquanto o rapaz ficou no local aguardando a chegada do socorro, mas acabou sendo amarrado por pessoas que estavam no local.

Ela teria recebido ameaças e retornado para fotografar o local que não havia sinalização, quando encontrou o namorado amarrado e foi presa em flagrante, mesmo negando fazer o teste do bafômetro.