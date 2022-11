Vasco conquista acesso à Serie A com muita emoção

O Vasco venceu o Ituano por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, neste domingo (6) e garantiu o sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Nenê, de pênalti.

O VASCO DA GAMA ESTÁ NA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO! 💢 ⚽ NENÊ#ITUxVAS#Brasileiro2022NaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/tUvHLKfwcU — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 6, 2022

A “Batalha de Itu” se apresentou com um enredo inimaginável no estádio. Na expectativa de equilíbrio desde o primeiro toque na bola, o roteiro foi quebrado logo aos dois minutos de jogo. Mesmo com a vantagem, o time não conseguiu se impor, o que tornou a partida um verdadeiro martírio para o torcedor vascaíno.

o Vasco chegou a 62 pontos e terminou a Série B na quarta posição. O Ituano, com 56 pontos, foi ultrapassado pelo Sampaio Corrêa na última rodada e terminou a competição em sexto lugar.

Como foi Ituano x Vasco

O Vasco, que passou as duas últimas temporadas na Série B, subiu ao ataque em sua primeira investida, com Raniel, que dividiu bola com o goleiro Jefferson Paulino. Na sobra, Gabriel Pec bateu para o gol e Lucas Dias, zagueiro do Ituano, cortou com o braço. Expulsão e pênalti marcado. Nenê foi para a bola e deixou o Vasco em vantagem na casa do Galo de Itu.

Apesar de estar na frente do placar e com um jogador a mais, o Vasco não conseguiu acalmar a partida e nem manter a posse de bola, que estava “queimando” nos pés do time vascaíno. Melhor para o Ituano, que massacrou sem dó por pelo menos 15 minutos, no melhor estilo abafa de final de jogo.

Na volta para o segundo tempo, a trama ganhou mais pontos dramáticos. Aos 11 minutos, Andrey Santos, destaque do Vasco na Série B, deu entrada forte em Aylon e foi expulso, deixando o confronto em igualdade numérica novamente.

A partida ficou em equidade aos 11 da segundo tempo, quando Andrey Santos foi expulso corretamente após solar o adversário. A partir de então Jorginho fechou a casinha, mexendo no time e colocando o time para trás. Restava muito tempo para o final do jogo.

No desespero, o jogo virou ataque contra defesa e o Ituano fez tudo que podia para conseguir o gol. A noite era de Thiago Rodrigues, o goleiro fechou o arco e não deixou o time da casa comemorar. No sofrimento, até o apito final, o Clube de Regatas Vasco da Gama confirmou o acesso.

