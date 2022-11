Evento esclarece créditos de carbono

Até 2030, Mato Grosso do Sul tem como a meta de atingir o status de Carbono Neutro e conta com uma série de iniciativas a fim de contribuir com os setores produtivos. O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho anunciou evento com dois palestrantes devem tirar dúvidas dos produtores rurais sobre o assunto. O evento está previsto para a próxima terça-feira (8), a partir das 7h30. Leandro Martins, da Produzza AgroAmbiental e Marcelo Sampaio, da MSI Partners. “Traremos profissionais com a capacidade de esclarecer quais são, de fato, as vantagens do crédito de carbono. Vamos em busca de respostas sobre como medir, quais os custos e qual o caminho a percorrer para comercializar esse crédito gerado na propriedade rural”, pontua .

“O principal conteúdo que traremos são os projetos que devem ser feitos dentro das fazendas. Nada mais é que um levantamento que nos direciona, apontando se essa área serve para se chegar ao valor de mensuração do crédito que ela gera”, esclarece Leandro Martins, pós-graduado em negócios ambientais. “Para que o projeto seja viável, deve ser a partir de 10 mil hectares de mata na fazenda, mas em um contrato só, podemos unir vários produtores”, acrescenta Martins.

“Já temos comercialização concretizadas, mas nosso desafio é justamente colocar essas áreas de diferentes propriedades, em um contrato só. Mato Grosso do Sul tem muita reserva, há uma aptidão muito grande para esse perfil de negócio. Só na minha tutela, que viraram cotas de reserva, já são 184 mil hectares, que participarão dos contratos”, finaliza o representante da Produzza Agroambiental.