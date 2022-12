Caruru palmeri ameaça safra de soja 2022/23

Detectada no distrito de Porto Caiuá, município de Naviraí, em Mato Grosso do Sul uma praga quarentenária chamada Amaranthus palmeri, conhecida popularmente como caruru palmeri epode comprometer a safra de soj e está fazendo com que as autoridadres sanitárias divulguem alertas para os produtores rurais do estado. Segundo a IAGRO, a Amaranthus palmeri é uma planta daninha exótica de crescimento rápido e extremamente agressiva.

A identificação da espécie se deu por meio de sequenciamento genético, realizado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do MAPA, em Goiânia/GO (LFDA-GO) e apontou similaridade de 99,85%.

A planta está no topo da lista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de pragas com maior risco fitossanitário para o Brasil, com potencial de reduzir a produtividade de soja, milho e algodão de 80% a 90%, além da possibilidade de cruzamento com outras espécies do gênero, inclusive com transferência de genes de resistência aos herbicidas.

O órgão também orienta que os produtores adotem medidas fitossanitárias para o controle da praga, tais como: monitoramento quinzenal nos cultivos agrícolas; restringir o trânsito de maquinários (caminhões, implementos e colhedora) de fora da propriedade rural; em talhões infestados promover a desinfestação do maquinário agrícola na propriedade rural, antes de utilização em outra área sem a ocorrência da praga; e em caso de presença de plantas de caruru com resistência a herbicidas, ensacar a planta antes do arranque e promover a incineração do material vegetal.

Além disso, é de suma importância a comunicação da detecção da planta à autoridade sanitária estadual, a IAGRO – Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, por meio do 0800 647 2788 ou e-mail [email protected] A notificação também pode ser feita ao órgão representante do MAPA, pelo contato (67) 3041-9331.

