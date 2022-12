Safras de soja 22/23 têm preço médio de R$ 176,03/saca

Em Mato Grosso do Sul, a comercialização de safra de soja 2021/2022 apresenta um acumulado de 94,60%, ao preço médio disponível de R$ 168,34/saca. A operação teve início em fevereiro de 2021, com venda de 7% da produção, ao preço de R$ 151,06, e o mês de março deste ano foi o que apresentou a maior movimentação em volume e valor, com comercialização real de 17%, ao preço recorde de R$ 189,31/saca.

Já a venda dos grãos da safra 2022/2023, que teve início em março deste ano, com 4,42% da produção vendida, ao preço de 189,31/saca – o maior observado até o momento – chegou ao último mês do ano com 20% no acumulado de volume comercializado, ao preço médio de R$ 176,03/saca.

O comparativo entre as duas safras indica um atraso na comercialização do ciclo 22/23, que chega a 16,5 pontos percentuais, justificados pelo início tardio da operação de venda antecipada.

Os dados integram o relatório de Preço x Comercialização produzido pela Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul-Aprosoja/MS, com base em dados da Corretora Granos.