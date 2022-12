Acusado de matar primo no domingo de Natal se apresenta à polícia

Vitor Augusto José Francisco se apresentou na delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante nesta terça-feira (27). Ele é acusado de matar o primo, Gilberto de Jesus Rocha (35) no último domingo (25) dia de Natal no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o acusado permaneceu em silêncio durante depoimento e entregou a arma usada no crime, um revólver calibre 38. Em seguida ele foi liberado, já que não havia mandado de prisão contra ele.

O caso

O crime foi registrado por testemunhas, as imagens mostram a vítima passando em um veículo Volkswagen Gol pela Rua Prefeito Ilie Vidal, e em seguida já se ouve os disparos. O autor sai de uma conveniência atirando contra o carro, atingindo Gilberto.

A vítima trafegava pela rua Ilie Vidal em um veículo gol de cor branca, quando o autor corre em direção do carro dispara dois tiros contra o veículo quebrando o vidro traseiro, logo em seguida o carro para, ele dispara mais uma vez, o homem caminha por trás do veículo que já estava parado e atira mais 3 vezes atingindo dois tiros na cabeça de Gilberto.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram