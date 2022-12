Idoso morre após colisão e capotamento na rodovia MS-395

Eloi da Conceição Ribeiro da Rocha, de 64 anos, morreu em um acidente na tarde desta quarta-feira (28), na MS-395, próximo a cidade de Anaurilândia. Ele estava em um Fiat/Pálio Weekend na companhia de mais três pessoas que foram socorridas com ferimentos generalizados e encaminhadas ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.

As quatro pessoas pertenciam a mesma família, da cidade de Sumaré (SP). Eles seguiam para a cidade de Nova Andradina.

O veículo trafegava pela via, quando a condutora perdeu o controle da direção, momento em que o carro, ocupado por quatro pessoas, saiu da pista e capotou.

Eloi da Conceição foi a óbito a caminho do hospital, enquanto era socorrido pela equipe da ambulância da Secretaria de Saúde de Anaurilândia. Já os demais ocupantes foram encaminhados para cuidados médicos.

A Polícia Militar esteve no local.

