Agricultor pede prorrogação do prazo para pagar dívidas

O vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS e presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja, Andre Dobashi, promoveu, nesta terça-feira, 30, a 5ª Reunião Extraordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja e Câmara Setorial de Milho e Sorgo. Na oportunidade, apesar dos assuntos já pautados, como questões referentes a metodologia de levantamento de safra adotada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), padrões de classificação e de umidade da soja e expectativa para o Plano Safra 2024/2025, os presentes optaram por centralizar o debate apenas na atual conjuntura da safra de grãos, considerando o agravamento do cenário em diversos estados, inclusive em regiões já consolidadas como grandes produtoras.

Para o presidente, Andre Dobashi, “está evidente que estamos diante de uma possível crise financeira para o produtor rural, onde a capacidade de geração de caixa das propriedades poderá ser comprometida pela quebra de safra e queda nas cotações das commodities agrícolas, como soja e milho. Então, entendemos que incremento do prazo para o pagamento de dívidas e a disponibilização de recursos significativos para o próximo Plano Safra são ações que podem trazer fôlego para a finalização deste ciclo e implantação da safra seguinte com mais segurança financeira para o produtor rural.”

A demanda de prorrogação do prazo de dívidas de investimentos e custeios agrícolas em pelo menos seis meses, e as demais deliberações foram entregues por Dobashi, diretamente ao ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro ainda na tarde de ontem. Além do Secretário de Política Agrícola, Neri Geller e do assessor especial do MAPA, Carlos Augustin, participaram da reunião representantes das Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, Federações de Agricultura e Pecuária, Aprosojas e demais entidades de representação de classe.

