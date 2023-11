Plantio da safra está em atraso

A porcentagem de área plantada na safra 2023/2024, encontra-se inferior em aproximadamente 5,4 pontos percentuais em relação à safra 2022/2023, para a data de 3 de novembro.Em Mato Grosso do Sul até na data de 3 de novembro, a área plantada de soja acompanhada pelo Projeto Siga-MS (Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio) alcançou 62,0%.

Conforme boletim do serviço de informação, a região sul está com o plantio mais avançado, com média de 64,9%, enquanto a região centro está com 58,3% e a região norte com 54,4% de média. A área plantada até aquela data é de aproximadamente 2,644 milhões de hectares.

“O percentual de área semeada, atualmente, apresenta-se aquém do observado no mesmo período da safra anterior, devido, principalmente, ao excesso de chuvas nas Regiões Sul e Sudeste e às baixas precipitações no Centro-Oeste.”

