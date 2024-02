Evento “Fronteira Criativa” começa nesta sexta em Ponta Porã

Na sexta(2) e sábado(3) acontece em Ponta Porã a primeiro edição do ano do Fronteira Criativa. Os frequentadores no local poderão aproveitar as 11 tendas destinadas de artesanato local e os 19 espaços destinados a gastronomia.

O Fronteira Criativa antecede o carnaval visa gerar renda e fomentar os artesãos, impulsionando a economia criativa da cidade, como gastronomia, musica, moda autoral, artesanato e brechó.

Em outras edições, a feira movimentou em média, 30 a 35 mil reais, cerca de 60% desse total foi da gastronomia. A Feira acontece na Praça Pedro Manvailler, das 17 às 23 horas.

