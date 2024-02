Concurso de marchinhas acontece neste domingo em Corumbá

O concurso de marchinhas de Corumbá acontece amanhã(4 ) como uma das programações para o carnaval da cidade. Serão 14 composições em disputa e todos podem prestigiar o evento gratuitamente.

O concurso será no Jardim da Independência, a partir das 18 horas. Os critérios para avaliação das marchinhas são:: letra; originalidade da temática abordada na composição; interpretação musical; performance e entrosamento com o público.

A comissão julgadora será formada por, no mínimo, cinco jurados escolhidos pela equipe organizadora do concurso.

O 1º lugar recebrá, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); o 2º Lugar – R$ 1.000,00 (mil reais); e o 3º Lugar – R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os prêmios serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento da inscrição.

