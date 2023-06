Acrissul promove o 1° Encontro Técnico dos Criadores no dia 19 de junho

O presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, convida os associados para o 1° Encontro Técnico dos Criadores. O evento vai acontecer no dia 19 de junho às 18h30 no Pavilhão do Fazendeiro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho com entrada gratuita.

O tema do encontro será “Campo Mais Seguro – Policiamento Rural”, que trará como palestrante o Coordenador do Policiamento Rural da PM/MS, Coronel PM Gilberto Gilmar de Santana. O Coronel irá apresentar o programa e orientar os proprietários rurais em como incluir as suas propriedades e prevenir eventuais crimes. De acordo com Santana o Programa oferece ainda orientação quanto a contratação de funcionários.

“Vale ressaltar que a participação de todos é de extrema importância, diante do aumento da criminalidade nas áreas rurais, o conhecimento e a prevenção são fundamentais”, comenta Guilherme Bumlai.

