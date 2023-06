Encontro das Escolas do Legislativo começa amanhã na ALEMS

Na próxima quarta-feira (14), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) abre as portas para receber os participantes do 37º Encontro das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel). A sessão solene, marcada para as 19h no Plenário Júlio Maia, também marca os 20 anos de instalação da Abel .

O evento tem continuidade durante todo o dia 15, no Tribunal de Contas do Estado, com palestras e mesas redondas pela manhã e pela tarde, com intervalo para almoço. No dia 16, o Encontro será realizado no Bioparque Pantanal, a partir das 8h30 com a assinatura de um Protocolo de Intenções entre as Escolas e, ao fim, a entrega do Prêmio Abel e a eleição para a nova diretoria do biênio 2023-2025.

A Escola do Legislativo Ramez Tebet, da ALEMS, está à frente da organização. Segundo a presidente da Escola, deputada Mara Caseiro (PSDB), o momento será importante para Mato Grosso do Sul. “Nossos servidores estão imbuídos de fazer desse encontro o melhor receptivo para as pessoas que virão. Temos palestrantes e participantes de outros estados. Vai ser um momento muito importante para nós, com certeza para as Escolas do Legislativo de todo o Brasil e receberemos todos com muito carinho e também mostraremos as belezas daqui”, afirmou a deputada.

