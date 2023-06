Em fuga, motorista abandona cigarros contracenados avaliados em R$ 122 mil reais

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram quase 2 cigarros contrabandeados em um veículode passeio, na MS-164, área rural de Ponta Porã, a município de fronteira com o Paraguai, localizado a 313 quilômetros de Campo Grande. O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial na zona rural de fronteira, quando policiais avistaram VW Gol em atitudes suspeitas, sentido Ponta Porã/ Distrito de Nova Itamarati.

Segundo os agentes do DOF, ao avistar a equipe policial, o condutor parou bruscamente o veículo e o abandonou na rodovia. Ele seguiu a fuga a pé, por uma mata as margens da via.

Equipes do DOF, realizadas buscas nas imediações, mas o homem não foi encontrado. Em vistoria no interior do veículo, os agentes encontraram 1.750 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O prejuízo estimado ao crime foi mais de R$ 122 mil reais.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã.