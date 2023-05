Acrissul vai sediar Festival Internacional da Carne em setembro

De 15 a 17 de setembro a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) promoverá o 1º Festival Internacional da Carne, no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), recinto conhecido tradicionalmente por sediar todos os anos a Expogrande – a maior exposição agropecuária de Mato Grosso do Sul.

Segundo o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, a entidade se propôs, numa parceria, a absorver a programação do Festival da Carne MS, em sua 3ª edição, que neste ano seria realizado novamente na Explanada Ferroviária, em Campo grande (MS).

Churrasco é cultura

“Sabemos que o churrasco é cultural em Mato Grosso do Sul e prova disso foi o sucesso das 2 edições anteriores, quando mais de 25 mil pessoas visitaram o evento, consumindo quase 7 toneladas de carne e gerando mais de 500 empregos diretos e indiretos. Essa é a maior comprovação de que apesar de recente,o Festival da Carne de MS já se consolidou como um

dos mais tradicionais e maiores eventos gastronômicos do Estado, e nesse ano, chega como Festival Internacional da Carne , sendo absorvido pela Acrissul tende a se tornar o maior festival do Brasil, agregando negócios ao festival gastronômico”, afirma Marcia Marinho, uma das coordenadoras do festival.

O festival será dividido em estações com diversos cortes de carne que serão servidos aos visitantes. Além disso, haverá uma programação cultural, com apresentações musicais de artistas nacional e local. Também haverá uma programação científica, com um circuito de palestras sobre aspectos da produção bovina, desde o pasto até o prato do consumidor.

Os portões do Parque Laucídio Coelho serão abertos para os visitantes das 11 às 23 horas. Não haverá cobrança de ingresso e os visitantes pagarão somente pelo consumo. O acesso aos shows será cobrado à parte.

Mato Grosso do Sul possui um rebanho bovino estimado em 18,6 milhões de cabeça. É conhecido mundialmente pela qualidade de sua carne, principalmente pela forma sustentável de sua criação. O festival pretende dar mais visibilidade à essa qualidade, transformando-se numa espécie de vitrine da proteína animal produzida aqui.

Festival internacional

Segundo os organizadores haverá um campeonato internacional de assadores, com participação de convidados de toda a América do Sul. Convite serão feitos para produtores e consumidores da América Latina, para participação inclusive com cursos de técnicas de assado, conferindo ao evento um status internacional.

