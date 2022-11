Mensagem de Jesus para você, do livro “Eu e ele” de Gabrielli Bossis número marginal 1813

E diz jesus: Faz passar filha, a tua vida inteira, até o último instante, pelas mãos e o coração dolorido de tua mãe imaculada e santíssima.Entrega-te a ela, filha minha, para que possa percorrer os seus caminhos.

Ela está disposta a ajudar-te, pois bem conhece os desejos de Deus e a ti conhece em todas as suas dificuldade, que em sua maioria provém do orgulho humano. Entrega-te a ela então, desde o fundo de teu coração. Diz isso com frequência, admite que o nosso trajeto sobre a terra desenvolve sobre a proteção eficaz de um pai, de uma mãe e de um irmão.

Então filhos, que bela mensagem de esperança o senhor nos dá aqui, ele pede para que nós demos a nossa vida à nossa mãe santíssima, à nossa mãe imaculada e também de coração dolorido. Imaculada, a sem pecado, aquela que venceu todas as tentações, aquela que nunca foi vencida, aquela que sempre derrotou o demônio e suas armadilhas.

A mãe do coração dolorido que rezava por ti no alto da cruz. Entregava toda a sua dor pela tua salvação, a esta mãe que ele pede que tu entregues a tua vida inteira, até o último instante. Ela vencerá as tuas batalhas, ela intercederá, entregará ao seu filho Jesus, nosso amado irmão, as dores que ela sofreu para te salvar. Não terás uma mãe melhor do que esta, não estarás em mãos melhores do que esta.

E que bonito aqui ele fala, que ela conhece os desejos de Deus e a ti todas as dificuldades, que em sua maioria provém do orgulho humano. Então ela saberá te ajudar. Se ele pede para você se entregar a ela, é porque ela sabe. Ela está sabendo, neste momento, quais são as suas dificuldades e, portanto, ela sabe dos remédios, ela sabe como fazer, ela sabe como te ajudar.

Ela sabe e conhece os desejos de Deus e, apesar de todas as suas dificuldades, ela te toma pela mão, porque ela sabe que, com seu amor maternal, ela conseguirá te levar aonde Deus tanto deseja.

Conte com a ajuda da tua mãe, entrega-te a ela desde o fundo do seu coração e fale isso com frequência. Mãe eu me entrego, tu me conhece o quanto sou orgulhoso, tu podes me ajudar, sabes como fazer, me levará até Deus, sabe como chegar lá.

E assim teremos a certeza, a alegria e a esperança que o nosso trajeto sobre a terra se desenvolve sobre a proteção eficaz de um pai que é Deus, amoroso providente, de uma mãe amorosa, santissima, de um coração dolorido que se entrega a Deus, por ti. E de um irmão que se entregou por ti e te ama.

O que pode te faltar? Nada. Tens tudo, levanta-te, alegra-te, está salvo, desde que se entregue aos três não faltará nada a ti, verás como és amado e louve a Deus, pos estais muito bem acompanhado.