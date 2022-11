Ex-ministra, Tereza Cristina, toma posse na Academia Nacional de Agricultura

A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, eleita recentemente senadora, tomará posse, no próximo dia 10 de novembro, como titular da Academia Nacional de Agricultura, ao lado de outras personalidades.

Inaugurada em 2003, a Academia Nacional de Agricultura é o órgão da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) que reúne as mais importantes personalidades do agronegócio brasileiro e que tem a missão de promover um grande fórum de debates para a elaboração de políticas nacionais voltadas para o agro, o meio ambiente e a pesquisa científica.

A cerimônia de posse dos novos acadêmicos será realizada a partir das 17h, ao final do evento de inauguração do SNA Startup Hub (SNASH), o hub de startups da Sociedade Nacional de Agricultura.

Ainda durante a cerimônia, a coordenadora da obra coletiva Direito & Agronegócio, Irini Tsouroutsoglou, e o coautor e diretor jurídico da Sociedade Nacional de Agricultura, Frederico Price Grechi, irão entregar à Tereza Cristina e aos demais diretores da SNA um exemplar do livro que reúne uma série de textos assinados por autoridades e especialistas em agro, baseados no trabalho desenvolvido pela ex-ministra da Agricultura à frente do governo.

Com informações da Sociedade Nacional de Agricultura