Confira as recomendações de filmes para o fim de semana

Depois do Universo (Netflix)

Lançado a uma semana, a produção brasileira vem conquistando bastante gente. O filme conta a história de Nina (Giulia Be) que é uma talentosa pianista que precisa lidar com o lúpus, uma doença autoimune que ataca seus rins. Ela vê seus sonhos se perderem entre sessões de hemodiálise e a espera por um transplante. Porém, a jovem se surpreende ao conhecer Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos que faz parte da equipe que cuida dela, e que vai ajudá-la a enfrentar suas inseguranças, e lutar por seu objetivo de tocar na Orquestra Sinfônica de São Paulo.

Suprema (Amazon Prime Video)

Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones) se formou em direito nas instituições mais prestigiosas do país: Harvard e Columbia, sempre como primeira aluna de sua turma. Mesmo assim, ela enfrentou o machismo dos anos 1950 e 1960 quando tentou encontrar emprego, sendo recusada pelos principais escritórios de advocacia. Na função de professora, ela se especializou em direito relacionado ao gênero, decidindo atacar o Estado norte-americano para derrubar centenas de leis que permitem a discriminação às mulheres.

Lindo de Morrer (HBO Max)

Max (Brandon Flynn) é um adolescente de 16 anos que precisa conviver com o fato de ter um rosto tão atraente que quando as pessoas o veem, morrem no exato momento. As coisas mudam quando ele conhece Alex (Julia Goldani), uma garota com a mesma condição e o ajuda numa jornada de autoconhecimento.

