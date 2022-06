Moro decide virar

Uber, Moro decide alugar um celta e buscar novos horizontes, cadastrando-se no Uber.

Simone Tebet decide Sair

Sair da margem de erro.

Marquinhos Trad inaugura

Um buraco novo em Campo Grande.

Reviva Campo Grande

O nome diz, primeiro mata, depois ressuscita.

Bolsonaro vem a Campo Grande

De bike, porque a gasolina está cara.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.