Homem é morto a facadas em frente de armazém na fronteira

Derlis Luis Martínez foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (22), em frente de um armazém no município de Pedro Juan Caballero, cidade de fronteira seca com Ponta Porã. Até o momento não se sabe o motivo ou quais seriam as circustâncias do assassinato.

De acordo com a ocorrência policial, o crime ocorreu na Av. Fernando de La Mora com Panchito López, no bairro Obrero, quando recebeu uma facada no coração. A vítima foi socorrida por uma pessoa que passava em frente ao armazém e levado ao hospital do município.

Após o ocorrido, os policiais realizaram vistorias pelo bairro e encontraram a mulher da vítima desorientada. Ao ser questionada, a mulher não conseguiu passar informações de onde estava e foi encaminhada a delegacia de PJC para registro do caso.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.