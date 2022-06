Real Madrid corta Faustão em foto com Kaká e Vini Jr; brasileiros reagem

Em publicação que causou rebuliço e piadas no Twitter, o Real Madrid cortou o apresentador Faustão em foto junto com os astros Kaká, Vinicius Junior e Rodrygo. A atitude gerou resposta imediata de internautas brasileiros que invadiram a publicação.

📸 BRA 🇧🇷 ZU 🇧🇷 CAS 🇧🇷 pic.twitter.com/46VsN5Qbkr — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 21, 2022

Faustão é um personagem que geralmente rende assunto no Twitter. Seja pelo seu estilo, ou pelo preço das roupas e adereços que usa, a figura sempre rende um trending topics, e não foi diferente dessa vez.

A foto foi tirada durante um almoço nessa segunda-feira e já havia viralizado na rede social, devido ao fator inusitado de ver o apresentador junto com os craques.

Após a postagem do time espanhol, muitos brasileiros, claro, perceberam a gafe e não deixaram barato.

FAUSTÃO MERECE RESPEITO! — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) June 21, 2022

Pq cortaram o Faustão??? Ele é maior que todos nessa foto, literalmente!!! 🤬 — MuLittle (@_RianMurilo) June 21, 2022

