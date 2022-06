Autoconhecimento: uma trilha para dentro

Você já parou pra pensar sobre o quanto se conhece? O quanto percebe o que está sentindo e pensando? E para onde suas escolhas estão te levando?

Estes questionamentos são a pedra angular do autoconhecimento. Quando fazemos pausas para estas reflexões temos a oportunidade de fazer contato com nossos sentimentos, refletir sobre nossas atitudes e fazer escolhas de forma mais assertiva em direção àquilo que desejamos para nossa vida.

Ainda é possível, por meio dessa prática, fazer um ajuste de rotas e mudar nosso comportamento, na medida em que percebemos que agimos por impulso, ou deixamos de agir por medo, muitas vezes contra o que queremos ou contra nossos próprios valores. Um exemplo comum é dizer sim quando sentimos vontade de dizer não, por sentir medo, vergonha, culpa ou necessidade de aceitação.

O fato é que autoconhecimento é muito mais do que ler livros espirituais ou de autoajuda (nada contra rs, tem uns muito bons inclusive). É sobre a prática de olhar para si, sem julgamentos e acolher os próprios sentimentos, simplesmente como elementos da condição humana existentes em nós mesmos.

Quando temos clareza de nossos pensamentos temos a condição de agir de acordo com o que desejamos de fato, e não movidos por causas externas. E desse modo aprendemos a afinar nossos sentimentos, pensamentos e emoções.

Na medida em que começamos a trilhar este caminho para dentro, mais habilidade adquirimos em fazê-lo e começamos a identificar nossos próprios padrões e, a partir dessa identificação, mudar hábitos e atitudes que não nos cabem mais.

Aos poucos saímos da condição de vítima ou do piloto automático, e passamos a nos perceber como responsáveis pela própria história. Como você quer escrever a sua daqui pra frente?

Aruana Polon

Psicóloga

https://instagram.com/aruanapolon?igshid=YmMyMTA2M2Y=

