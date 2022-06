Foi publicado hoje (3) no Diário Oficial do Município, o resultado preliminar do processo seletivo para Assistente de Educacação Infantil da Capital. A lista com o nome dos candidatos já está disponível para consulta a partir da página 2, e pode ser acessado AQUI, na edição desta sexta-feira do Diogrande.

Processo – O processo seletivo tem como objetivo preencher 1.578 vagas e formar cadastro reserva em cargo de Assistente da Educação Infantil para desenvolverem suas atribuições nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município. A função exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

O salário do cargo é de R$ 1.500, referente à jornada de trabalho de 40 horas mensais. Além disso, a contratação dos candidatos selecionados terá vigência de doze meses, podendo ainda ser prorrogada, uma única vez, por igual período.

Cargo – O Assistente de Educação Infantil atua em atividades institucionais administrativas e pedagógicas, como desenvolver com as crianças atividades culturais, esportivas, de lazer e relacionadas ao cuidar/educar, orientados pelo coordenador pedagógico e/ou gestor da instituição, auxiliar e realizar procedimentos de atendimento às crianças da instituição relativos ao bem-estar, acompanhar os professores nos encaminhamentos das atividades e da rotina de trabalho de cada instituição, entre outras atribuições.