Alimento da fé

Queridos leitores,

Após o pedido de inspiração ao divino Espírito Santo, bom dia!

Pensando aqui como começar a dizer para vocês sobre graça, sobre misericórdia e sobre amor.

Sim, pois estes textos são expôntaneos e portanto carregado de tudo isso.

Especialmente nesta semana onde o chão parece se mover embaixo dos nossos pés, aumento de preços, políticos enlouquecidos por poder, o povo de Deus vai passando.

Passando? Sim vamos passando, passando para outro lugar, o lugar da graça, pois nosso lugar é nos braços amorosos do Pai.

Portanto nossa confiança jamais estará nas coisas desse mundo.

Nos momentos difíceis meus irmãos, vamos rezar, rezar e rezar. Deus passará conosco, em cada passo, em cada detalhe, manifestando se em uma palavra amiga, cada abraço sincero, um olhar piedoso.

Irmão, Deus está no prato de sopa que sua mãe prepara, ele está na esmola que você dá ao mendigo, ele está na flor do ipê que o vento leva e joga sobre você. Ele está na água da sarjeta onde pacientemente a pomba se banha, ele está, na batida do seu coração. Irmãos quando vocês conseguem ver Jesus em tudo, você é inundado pela graça do amor do Pai.

Eu desejo que neste dia o Senhor te abençoe! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém!