Gasolina fica 5,18% mais cara a partir de hoje nas refinarias

O litro da gasolina ficou R$ 0,20 mais caro a partir de hoje (18), nas refinarias da Petrobras. Com isso, o preço do combustível vendido para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, um aumento de 5,18%.

Já o litro do diesel comercializado nas refinarias passou de R$ 4,91 para R$ 5,61, um aumento de R$ 0,70, ou 14,26%.

A Petrobras autorizou, em reunião extraordinária realizada na última quinta-feira (17), composta pelo Conselho de Administração da Petrobras, o aumento nos combustíveis e diesel a partir de hoje.

Nos postos, o litro do combustível deve ficar entre 60 e 70 centavos mais caro.

Situação em Campo Grande

Considerando o preço médio de R$ 6,904 em Campo Grande na última semana, segundo pesquisa da ANP, ao adicionar o valor proposto pela Petrobrás, o combustível pode chegar a preço médio de R$ 7,104.

Já o óleo diesel, que custou R$ 6,623 o litro no mesmo período, deve alcançar R$ 7,323 por litro, superando o preço da gasolina.

Inflação

Uma das categorias mais afetadas pela decisão é a dos caminhoneiros. Isso porque a maior parte dos produtos no país é transportada por rodovias e, com o combustível mais caro, o frete dos caminhoneiros também encarece. O que afeta diretamente o preço da cesta básica.

No último mês de maio, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),

os índices INPC e IPCA foram medidos, em Campo Grande, em 0,17% e 0,27%, respectivamente.

Em nota, a Petrobras reforçou que é sensível ao momento que o Brasil enfrenta e entende os reflexos que os preços têm na vida dos cidadãos. Além disso, a estatal reforça que ela é responsável por apenas uma parte do preço da gasolina.

Somos responsáveis por apenas uma parte do preço da gasolina. As outras são distribuição, revenda, adição obrigatória de etanol e impostos. Acesse https://t.co/VYHWkLyvev e tire suas dúvidas. pic.twitter.com/h35uFLaeY8 — Petrobras (@petrobras) June 13, 2022

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.