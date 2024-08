Turismo de MS marca presença no Meeting Brasil, evento de promoção de destinos brasileiros na América do Sul

Até o próximo dia 7 de agosto acontece o Meeting Brasil 2024, promovido pela Embratur com o objetivo de intensificar a promoção do Brasil na América do Sul. O evento será realizado em quatro cidades-chaves do continente: Buenos Aires, na Argentina; Santiago, no Chile; Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia e Lima, no Peru.

Mato Grosso do Sul estará presente em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no dia 5 de agosto e o diretor de Mercado da FundturMS (Fundação de Turismo de MS), Breno Amorim, ressalta a importância do destino para o Estado.

“A Bolívia é um mercado muito importante para Mato Grosso do Sul e hoje é nosso maior emissivo internacional. Passou até o Paraguai que, historicamente, era o nosso maior público estrangeiro. Pela proximidade da fronteira os bolivianos preferem viajar de carro e ônibus, isso nos torna um produto de ótimo custo benefício. Pois, além de ser um custo baixo de locomoção, oferecemos ótimas estruturas e serviços, vida selvagem, contato com a natureza, paisagens de tirar o folego e uma gastronomia que agrada muito os bolivianos”.

O Meeting Brasil terá reuniões estratégicas com operadores da cadeia internacional do turismo. O objetivo é garantir a ampliação de conhecimento dos destinos brasileiros de forma assertiva de acordo com o perfil do turista de cada país.

Sobre o Meeting Brasil

O Meeting Brasil (meetingbrasil.com.br) é um evento que tem como objetivo realizar a promoção e venda de hotéis, receptivos, destinos e atrativos turísticos brasileiros para a América Latina.

É uma oportunidade para destinos e empresas de turismo brasileiros promoverem seus produtos e serviços para um público altamente qualificado de agentes de viagem e operadores internacionais.

Este ano, o Meeting Brasil contará com a presença de mais de 50 expositores brasileiros, incluindo estados como Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e outros, com aproximadamente 20 destinos e atrativos turísticos.

Com Agência de Notícia MS

