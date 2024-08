Campanhas preveem o fim do feminicídio e da violência contra a mulher

O mês de agosto começa com políticas públicas para mulheres, em alusão a campanha que visa sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. O Governo de Mato Grosso do Sul, através da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) e da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres iniciou a chamada ‘Agosto Lilás: Mulheres Vivas, Feminicídio Zero’. Além desse projeto, outros também contaram com o apoio do poder público.

Somente este ano, no Estado, 19 mulheres foram vítimas de feminicídio, acabar com esse crime é um grande desafio para a gestão pública. Idealizando esse objetivo na próxima quarta-feira (7) será assinado o Pacto e Lançamento da Campanha #TodosPorElas. Um esforço conjunto dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo no combate a esses crimes contra as mulheres.

A campanha ‘Agosto Lilás: Mulheres Vivas, Feminicídio Zero’ foi idealizada no Mato Grosso do Sul e ganhou destaque nacional em 2022, com a promulgação da Lei 14.448, que instituiu nacionalmente, o Agosto Lilás como mês de proteção à mulher, destinado à conscientização para o fim da violência contra a mulher. Estabelecendo que durante o mês sejam realizadas em todo país ações de conscientização e esclarecimento da população sobre diversos tipos de violência contra a mulher, além de medidas que podem ser tomadas no âmbito judicial e administrativo.

“O Governo do Estado tem trabalhado para fortalecer os mecanismos de proteção, encorajamento à denúncia e apoio a essas mulheres vítimas de violência de forma transversal, intensificando agora durante o Agosto Lilás, a sensibilização da sociedade na mudança de atitudes culturais que perpetuam a violência contra a mulher. Isso inclui desconstruir estereótipos de gênero e combater a tolerância social à violência”, explica a Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza.

Por Inez Nazira

