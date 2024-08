Choque flagra homem lançando droga para dentro da Máxima com drone

Ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar contra suspeitos que enviam drogas e celulares por meio de drones para a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, terminou com cinco pessoas presas na noite deste sábado (3). Como resultado, quatro drones foram apreendidos.

O Choque registrou boletim de ocorrência, onde explicou que fazia rondas no entorno do presídio, diante de dezenas de denúncias sobre envio de objetos por meio de drones na unidade prisional. Enquanto diligenciavam, perceberam um rapaz com mochila nas costas em frente a um imóvel. Ele tentou correr ao ver a viatura, mas acabou abordado.

Dentro da mochila, os policiais encontraram um drone e uma porção de droga. O rapaz, chamado Welligton, disse que recebia ordens de um preso chamado “Edi” para pegar os materiais e lançar no presídio. Ainda, revelou que outras pessoas estariam chegando na casa para entregar drones, celulares e drogas a ele.

Na sequência, outro rapaz chegou no local. Se tratava de Gabriel Valdonado de Souza, que estava com uma sacola nas mãos, contendo dois celulares e uma quantidade de droga. Gabriel disse que receberia R$ 100 para entregar a “encomenda”. Depois, outras pessoas começaram a chegar na casa, sendo: Daniel Fardino, Patrícia Jesus de Amorim e Samuel Martins dos Santos. Todos com mochilas com drones e porções de maconha.

Os cinco foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

