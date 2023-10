Travel Next Minas é aposta para ampliar o Turismo de MS

A fundação de turismo de Mato Grosso do Sul, assumiu uma ação estratégica em sua participação no Travel Next Minas em visibilizar o Estado como uma importante rota turística no Brasil. O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wending afirmou que a primeira vez em que o Estado e contará com a presença de parceiros, empresas e player de destaque no mercado turístico.”

Bruno explica também que Belo Horizonte é um mercado importante para Mato Grosso do Sul. O diretor afirmou que a FundturMS, juntamente com o trade, poderia abrir oportunidades ara estabelecer boas conexões e fortalecer ainda mais a imagem e o posicionamento do turismo de Mato Grosso do Sul no mercado mineiro, na região sudeste e em todo o país.

Capacitações de MS

Mato Grosso do Sul fará duas capacitações sobre seus principais destinos turísticos: Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena. No dia 23 à tarde será realizada a capacitação ‘Desbravando Bonito’, que apresentará as peculiaridades do destino eleito 16 vezes como o melhor destino de ecoturismo do Brasil.

Já no dia 24, é a vez de capacitar agentes de turismo sobre o Pantanal, o que o destino pode oferecer nos diferentes períodos (como cheia, vazante e seca) e, principalmente, como oferecer cada experiência do bioma para públicos diversos.

O evento

Voltado para a geração de negócios turísticos, o evento cogita conectar as principais operadoras de turismo e agências de viagens da região sudeste com os destinos de natureza e ecoturismo do Brasil.

A participação da FundturMS no Travel Next Minas é mais uma oportunidade para o trade turístico sul-mato-grossense apresentar os destinos de MS a novos mercados, criar novas possibilidades de comercialização, num evento que tratará de sustentabilidade, inovação e criatividade. Para saber mais sobre o evento, basta acessar https://travelnext.com.br.

