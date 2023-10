Policiais recuperam veículo com registro de estelionato na BR-262

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperou na tarde de ontem(22), um veículo com registro de estelionato, na BR-262, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 28 anos, foi preso em flagrante.

O caso foi descoberto após um bloqueio policial, na região do Lampião Aceso, quando deram ordem de parada ao condutor de um Hyundai/HB20. Em entrevista aos policiais, o motorista não soube explicar a origem do carro, pertencente a uma locadora de veículos.

Diante da desconfiança, os policiais checaram os documentos do carro e constataram registro de crime de estelionato, ocorrido na cidade de Anápolis (GO).

O veículo e autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá.

