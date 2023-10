Em redes sociais, Vitória anuncia desistência do Estadual Sub-20

Em pronunciamento pelas redes sociais, o Vitória Esporte Clube (VEC) anunciou na tarde de ontem (22), a desistência do Estadual sub-20. Segundo a nota, um investidor não cumpriu com os compromissos, deixando os dirigentes do clube amador de Campo Grande, sem estrutura para competir. O VEC tem compromisso neste final de semana contra o Novo Futebol Clube, no município de Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Ainda segundo a nota do clube, a saída do parceiro ou patrocinador deixou fez com que o clube desistisse da competição.

Confira a nota abaixo.

Infelizmente não vamos disputar o estadual sub-20, não teremos o mínimo de atletas no BID até sábado, tínhamos uma parceria com uma marca totalmente desconhecida e sem vínculo nenhum com o futebol sul-matogrossense, onde eles tomariam conta do sub-17 e sub-20 e arcariam com todas as despesas das competições oficiais como estadual sub-17 e sub-20 mais infelizmente o representante dessa marca em nosso estado, preferiu abandonar a equipe dois dias antes do nosso primeiro jogo pelo estadual sub-20 que seria contra o NOVO FC lá em Sidrolandia já que com objetivo de querer prejudicar o VEC. Vamos assumir todos os problemas causados pela falta de compromisso e profissionalismo desse indivíduo. Vamos acionar o nosso advogado para amenizar a suspensão da federação de futebol do nosso estado no STJD para que possamos competir no estadual sub-17 que sempre foi o nosso foco principal!

O Estadual da categoria sub-20 começa neste sábado (24), com a presença de 15 equipe. Segundo a organização do campeonato, o campeão representará o Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Futebol Junior.

