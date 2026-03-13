Missão Técnica à Alemanha reuniu líderes brasileiros do turismo responsável

O Senac MS integrou a comitiva brasileira por meio da coordenadora estadual do programa, que participou das agendas estratégicas.



A Rede Destinos Sustentáveis realizou, entre os dias 2 e 5 de março, uma Missão Técnica à Alemanha com o objetivo de fortalecer conexões internacionais, ampliar oportunidades de cooperação e promover benchmarking com iniciativas consolidadas de turismo responsável. A programação incluiu a participação na ITB Berlin, uma das maiores feiras de turismo do mundo, realizada em Berlim.

O Senac Mato Grosso do Sul integrou a comitiva brasileira por meio da coordenadora estadual do programa, Camila Fernandes, que participou das agendas estratégicas e encontros técnicos promovidos durante a missão.

Organizada pela bbw, com apoio do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha e da Sequa, a missão reuniu 21 lideranças do turismo responsável no Brasil.

A agenda também contou com o Encontro de Planejamento Anual da Rede Destinos Sustentáveis, realizado em 2 de março, dedicado ao alinhamento de prioridades e estratégias para 2026. No dia 4, ocorreu ainda a cerimônia de certificação da Green Destinations, que reconheceu destinos brasileiros como Belterra (PA) e Geoparque Seridó (RN).

A participação brasileira ampliou o intercâmbio de experiências e aproximou os destinos nacionais de referências internacionais em gestão sustentável, inovação e posicionamento no mercado global do turismo.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.