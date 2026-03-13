Entre enchentes e enxurradas, seminário na Assembleia discute soluções para a drenagem urbana em Mato Grosso do Sul

Quando a chuva aperta, a água encontra seu caminho. E, nas cidades, muitas vezes encontra também ruas despreparadas. Em Mato Grosso do Sul, cenas de vias alagadas, enxurradas que danificam o asfalto e córregos que transbordam têm se repetido em diferentes municípios. Em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Aquidauana e Amambai, episódios desse tipo já se tornaram parte do cotidiano durante temporais, expondo um desafio urbano que vai além da meteorologia: o da drenagem das cidades.

Levantamento do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) indica aumento nos registros de eventos hidrológicos na capital sul-mato-grossense. Em 2025 foram 14 ocorrências de alagamentos e enxurradas, número superior ao registrado em 2024, quando houve cinco episódios. A maior parte das ocorrências monitoradas no Estado concentrou-se em Campo Grande.

É nesse contexto que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza, no dia 20 de março, no Plenário Júlio Maia, o VII Seminário Estadual da Água. A proposta é discutir caminhos técnicos e experiências de gestão capazes de reduzir alagamentos e tornar as cidades mais resilientes às chuvas intensas.

O seminário integra a Semana Estadual da Água (16 a 23 de março), instituída por lei de autoria do deputado estadual Renato Câmara (MDB), atualmente vice-presidente da Assembleia Legislativa. A iniciativa é organizada pela ALEMS por meio da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, coordenada pelo parlamentar.

Segundo Renato Câmara, o debate busca aproximar conhecimento técnico e gestão pública para enfrentar um problema que se repete em várias cidades do Estado.

“Todos os anos vemos os impactos das chuvas fortes nas cidades, com alagamentos, danos na infraestrutura e transtornos para a população. O seminário reúne especialistas e gestores para discutir soluções que ajudem a melhorar a drenagem urbana e a gestão da água nas cidades”, afirmou.

Programação

Com o tema “Drenagem urbana sustentável e as Soluções Baseadas na Natureza (SbN): prevenção de enchentes e maior resiliência das cidades de Mato Grosso do Sul”, o encontro reúne pesquisadores, gestores públicos e especialistas em saneamento e recursos hídricos.

A programação começa às 7h30, com credenciamento, seguida da abertura oficial às 8h.

Às 8h30, o engenheiro civil Enio Arriero Shinma, doutor em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), apresenta a palestra “Drenagem Urbana Sustentável: conceitos, dispositivos e exemplos de aplicação”.

Após o coffee break às 9h15, o evento continua às 9h30 com a palestra “Água, Esgoto e Drenagem: Integração como Caminho para a Resiliência Urbana”, ministrada por Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Campo Grande.

Às 10h15, o prefeito de Amambai, Sérgio Diozebio Barbosa, apresenta a palestra “A Experiência de um Gestor Municipal nas questões da Drenagem Urbana”.

O seminário prevê debates às 11h e encerramento ao meio-dia.

A mediação será feita pela engenheira civil Synara Aparecida Olendzki Broch, doutora em Desenvolvimento Sustentável e professora da FAENG/UFMS (Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS). A relatoria ficará a cargo da engenheira civil Ana Luzia Abrão, mestre em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos.