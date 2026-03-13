Anavitória, Igor Guimarães e Patrulha Canina animam o fim de semana no Estado

Capital e interior recebem shows, stand-up, espetáculos infantis, dança, moda sustentável e atividades culturais para todas as idades entre sexta e domingo

Anavitória

A dupla Anavitória traz a turnê do novo álbum Claraboia para Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Em Campo Grande, o show será na sexta-feira (14), às 21h, no Ginásio Dom Bosco. Já em Dourados, a apresentação acontece no sábado (15), às 19h, no Centro de Eventos UNIGRAN. O espetáculo apresenta as músicas do novo projeto da dupla, marcado por arranjos mais intimistas, com voz, violão e piano. Os ingressos variam de R$80 a R$260.

Patrulha Canina ao Vivo

O espetáculo infantil Patrulha Canina ao Vivo chega a Campo Grande neste domingo (15), às 15h, no Teatro Dom Bosco. Inspirada na animação PAW Patrol, a apresentação traz os famosos filhotes em uma nova missão para resgatar a personagem Skye, em um espetáculo com música, aventura e interação com o público. A montagem é voltada para toda a família e acontece na Avenida Mato Grosso, 225, no Centro. Ingressos disponíveis no Sympla.

Oscar no Capivas

A Capivas Cervejaria, localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, recebe neste domingo (15), às 17h30, uma programação especial dedicada ao cinema brasileiro. O evento inclui a mostra de curtas de Kleber Mendonça Filho e a transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar, com bolão, tapete vermelho e muita torcida. Realizado pela Capivas Cervejaria em parceria com Corixo Produções, a iniciativa celebra o cinema nacional e promete diversão, música e confraternização entre os participantes.

Igor Guimarães

A série “A” do Stand-up chega a Teatro Dom Bosco nesta sexta-feira (13), com abertura às 21h. O espetáculo contará com o comediante Igor Guimarães, conhecido por seu humor rápido e personagens icônicos, como Boneco Josias, e Advogado Paloma. Igor também se destacou em programas de TV, rádio e no YouTube, além de ter participado da série LOL na Amazon Prime. Ingressos estão disponíveis para compra antecipada.

Sexta-feira (13)

Vozmecê

O duo Vozmecê se despede de Campo Grande com uma noite especial nesta sexta-feira (13), às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A programação inclui a estreia de dois documentários produzidos pelos artistas: Tropicopolca, que mostra os bastidores do álbum do duo e parte de sua trajetória, e Cenalternativa: MS geração 20, sobre a cena autoral e independente da música em Mato Grosso do Sul. Entre as exibições haverá breves conversas com o público, e a noite termina com um pocket show do Vozmecê com banda. O teatro fica na Rua 26 de Agosto, 453, no Centro.

Quem a mim nomeou o mundo?

O Sesc Teatro Prosa recebe nesta quinta-feira (13), às 19h, em Campo Grande, o espetáculo de dança “Quem a mim nomeou o mundo?”, com direção e performance de Maria Fernanda Figueiró. A montagem propõe uma reflexão sobre como palavras e discursos moldam normas de gênero e subjetividades, por meio de uma performance que questiona violências simbólicas presentes na sociedade. A classificação indicativa é de 14 anos, e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Tributo Linkin Park e System of a Down

O Blues Bar recebe nesta sexta-feira (13) a banda Linkin Park Cover América, única da América Latina com um sósia de Chester Bennington, em um show da turnê internacional. A noite ainda conta com Chico Malakian, sósia oficial de Daron Malakian, em tributo ao System of a Down. A abertura da casa é às 20h, e os shows começam às 22h, com performances de clássicos e figurinos icônicos. Ingressos disponíveis em meaple.com.br.

DJs Etta

A Valley, localizada na Av. Afonso Pena 4176 recebe nesta sexta-feira (13), a partir das 22h, a Comemora Valley Edition, uma noite especial em homenagem ao Mês da Mulher com line-up 100% feminina. O evento contará com apresentações das DJs Etta, Isabelle Nahas, Kako, Yara Rayane e Nathalia Albuquerque. Os convites antecipados podem ser adquiridos pelo site comprevalley.com.br e reservas pelo WhatsApp (67) 99150-819.

Sábado (14)

Dona Arara Vai Casar

O Sesc Teatro Prosa recebe no sábado (14), às 16h, em Campo Grande, o espetáculo infantil “Dona Arara Vai Casar”, do grupo Deslimites. A peça conta a história de Arareca, uma arara que vai à cidade para alertar os humanos sobre a preservação da natureza, denunciando os problemas enfrentados pelos animais no Pantanal. Com mais de 50 bonecos em cena, a montagem é livre para todos os públicos e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Shopping Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês terá programação especial neste fim de semana em Campo Grande. No sábado (14), das 14h às 17h, ocorre uma ação educativa de combate à dengue, além de atendimento do Castramóvel com serviços veterinários gratuitos. Das 16h às 20h, o público poderá participar de uma feira de adoção de cães e gatos. O shopping também recebe estreias no UCI Cinemas Bosque dos Ipês e segue com o parque de diversões Vitinho Park, que permanece na cidade até 22 de março.

Aula de Autodefesa

O Shopping Norte Sul Plaza recebe neste sábado (14), a partir das 18h, uma aula gratuita de autodefesa urbana voltada para mulheres, promovida pela academia Brandão Fight Defesa Pessoal. A atividade acontece na Praça de Eventos, tem duração de 45 minutos e será ministrada pelo mestre em artes marciais Tiago Brandão, apresentando técnicas práticas de proteção pessoal. Menores de idade podem participar acompanhadas de responsável. O evento inclui sorteio de brindes e participação opcional com doação de 1 kg de alimento não perecível. Inscrições gratuitas pelo link do Google Forms: https://forms.gle/TqmtzCfAqE4kKS1d6

Coletivo de Brechós

O Coletivo de Brechós realiza em Campo Grande dois encontros de moda sustentável neste mês. O primeiro, Vem Garimpar, acontece no sábado (14), das 8h às 15h, na Plataforma Cultural. Já no dia 21, ocorre a 22ª edição do Desapega CG, das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna. Os eventos reúnem brechós, garimpos de peças, achadinhos e atrações de consumo consciente, ideais para quem gosta de moda sustentável.

Mulherio, Onças e Letras

O Mulherio das Letras MS promove nesta terça-feira (14), das 17h30 às 20h, o lançamento Mulherio, Onças e Letras, no Centro Cultural Octávio Guizzo, na Rua 26 de Agosto, 453, Centro. O evento contará com microfone aberto, autógrafos das escritoras, conversas descontraídas e celebração da cultura independente.

Beca Rodrigues

A cantora e compositora Beca Rodrigues comemora nove anos de carreira no próximo fim de semana, com um show que reúne arte e originalidade. A apresentação, marcada para celebrar a trajetória da artista de Campo Grande (MS), acontecerá no próximo sábado, dia 14, a partir das 20h, no bar Jardim Secreto (rua Barão de Melgaço, n° 180).

Domingo (15)

Periferia Pede Paz

A cultura urbana toma conta da Praça do Bairro Dom Antônio neste sábado (15), a partir das 16h, com mais uma edição do evento Periferia Pede Paz – Nova Geração, em Campo Grande. Com entrada gratuita, a programação reúne artistas e coletivos do hip-hop sul-mato-grossense, com shows, dança, oficinas e atividades abertas ao público. Entre as atrações confirmadas estão o rapper Versos 67 e a cantora Mel Dias, além de apresentações ligadas à cena Ballroom.

O Lugar mais Lindo da Minha Cidade

A Plataforma Cultural recebe, de 15 a 22 de março, o espetáculo infantil “O Lugar mais Lindo da Minha Cidade”, em Campo Grande. A montagem utiliza teatro de objetos para contar, de forma poética, a história da chegada do trem e seu impacto na memória da cidade, aproximando o público infantil das narrativas da ferrovia e dos personagens que circulavam pelas estações. As apresentações começam no domingo (15), às 11h, e seguem até o dia 22, com sessões até às 18h30. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Feira Bosque da Paz

A magia da Páscoa chega à Praça Bosque da Paz, localizado na rua Rua Kame Takaiassu, no domingo (15), das 9h às 15h, com a Feira Bosque da Paz. O evento oferece adoção de pets em parceria com a Anjos da Dani, música ao vivo com concursos de talentos e shows de Sampri e Junior Rodrigues, além de artesanato, gastronomia e atividades culturais para toda a família. Uma manhã especial de solidariedade, diversão e celebração da Páscoa.

Amanda Ferreira