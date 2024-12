Investimentos estrangeiros no turismo brasileiro crescem 231% em 2024

O Brasil tem se consolidado como um destino atraente para investimentos estrangeiros no setor de turismo. Nos três primeiros trimestres de 2024 (janeiro a setembro), o país recebeu mais de R$ 1,28 bilhão (US$ 212 milhões) em receitas internacionais resultantes de atividades ligadas ao turismo. O valor representa um crescimento de 231% em relação ao mesmo período de 2023, quando o total arrecadado foi de R$ 387milhões (US$ 64,6 milhões). Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, com base em informações do Banco Central.

Essa evolução expressiva já coloca os números de 2024 próximos ao desempenho total de 2023, quando foram captados R$ 1,55 bilhão (US$ 257 milhões) em capital estrangeiro.

Aliado a esses fatores e ao cenário positivo da economia brasileira, com o Produto Interno Bruto (PIB) apresentando, no último trimestre, a 15ª alta seguida, “o Brasil se consolida à frente de outros destinos internacionais para investimentos estrangeiros, sendo um país seguro política e economicamente, além dos indiscutíveis atrativos naturais que temos aqui”, destaca o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Apenas nos últimos três meses avaliados — agosto, setembro e outubro de 2024 — o Brasil atraiu R$ 526 milhões (US$ 86,848 milhões) em investimentos estrangeiros, um salto de 278% em comparação aos R$ 139 milhões (US$ 23,1 milhões) arrecadados no mesmo trimestre do ano passado.

Entre os setores que mais se beneficiam desses investimentos estão o de Transporte, com um valor de US$ 140 milhões e o de Cultura e Lazer, que somaram US$ 37 milhões ao longo do ano. Esses segmentos foram os principais impulsionadores do interesse internacional, refletindo o potencial brasileiro de expandir sua infraestrutura turística e atrair cada vez mais visitantes.

“Os dados mostram o fortalecimento do Brasil como um hub turístico global e indicam um crescimento sustentável, com o país se posicionando como um destino estratégico para investimentos no ecoturismo, turismo de aventura e turismo cultural”, completa Sabino.

Vitrine – Em busca de facilitar a aproximação entre investidores, empreendedores, poder público e grupos empresariais de todo o país, o MTur disponibiliza o Portal de Investimentos, uma ferramenta online que funciona como uma plataforma digital de projetos no ramo turístico.

O portal é o portfólio do Brasil no turismo, utilizado para atrair investidores em eventos nacionais e internacionais, e disponibiliza gratuitamente informações sobre negócios desenvolvidos e planejados no setor, com a identificação de oportunidades de projetos sustentáveis.

Entrada de Estrangeiros – Com um mês de antecedência, o Brasil fechou novembro de 2024 com a entrada de 5,967 milhões de visitantes internacionais no país, superando os 5,908 milhões recebidos no acumulado dos 12 meses do ano anterior.

O número registrado nos primeiros onze meses de 2024 é o maior da série histórica para esse período. Apenas em novembro deste ano foram 560.732 chegadas, um crescimento de 11,2% em comparação ao mesmo mês de 2023.

Mais atração – O Governo Federal anunciou que os novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI) 2025, têm previsão de R$ 63,6 milhões em investimentos para a atração de novos voos em rotas nacionais. A expectativa é que isso gerar ao menos 500 mil novos assentos no período de um ano.

O número já impacta em recorde em assentos de voos internacionais para a temporada de verão 2024/2025: serão 7,48 milhões, um crescimento de 19% em comparação ao verão de 2023/2024.

Com Ministério do Turismo

