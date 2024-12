Preços de alimentos para o fim do ano são divulgados em pesquisa do Procon em Três Lagoas

O Programa Municipal de Defesa do Consumidor (PROCON-TL) divulgou uma pesquisa de preços de alimentos típicos para as celebrações do final de ano para ajudar as pessoas na hora das compras.Festividades de fim de ano se aproximando e,

Entre os destaques estão o Chester, encontrado por R$ 29,98, e o pernil, disponível por R$ 19,90. Para os acompanhamentos, a farofa de mandioca tradicional de 500g está saindo por R$ 4,99, enquanto o pêssego em calda de 450g é oferecido por R$ 13,69.

O panetone de frutas de 500g foi encontrado a partir de R$ 9,99, e o vinho branco suave de 750ml, por R$ 11,99. O PROCON-TL recomenda que os consumidores comparem preços e aproveitem as promoções para garantir uma ceia especial e econômica.

Confira a pesquisa completa aqui:

Pesquisa Procon Três Lagoas final de ano.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas