Terça-feira será de calor e estabilidade Mato Grosso do Sul

A terça-feira (17) promete ser de céu aberto e pouca nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas em diversas regiões do Estado. De acordo com previsões do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a estabilidade é favorecida pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo quente e seco. No entanto, há possibilidade de chuvas fracas e tempestades isoladas no extremo norte e nordeste do Estado.

Em Campo Grande, o dia começou com céu aberto e temperatura de 21ºC. O Sol deve predominar ao longo de toda a terça-feira, e os termômetros podem atingir os 32ºC. Para a quarta-feira, o Cemtec prevê céu com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva, com a máxima podendo chegar a 33ºC.

Outras regiões do Estado também registram temperaturas elevadas nesta terça-feira. Porto Murtinho lidera com a máxima de 35ºC, seguido por Corumbá e Aquidauana, com 34ºC. Em Três Lagoas, Maracaju e Bonito, os termômetros devem marcar 33ºC. Coxim registra máxima de 32ºC, enquanto Dourados e Paranaíba chegam aos 31ºC. Em Ponta Porã, a máxima é de 30ºC, e Chapadão do Sul apresenta temperatura mais amena, com 27ºC.

A previsão é de mudança nas condições climáticas entre quinta (19) e sexta-feira (20), quando o sol deve aparecer seguido por aumento de nebulosidade e chuvas fracas a moderadas. Há risco de temporais com acumulados significativos, que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas. Conforme o Cemtec, o cenário é influenciado pelo intenso transporte de calor e umidade, pela presença de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e pelo avanço de cavados que favorecem a formação de instabilidades.

Com informações do Cemtec

