Fluxo turístico: Bonito tem menos turistas, mas maior gasto por visitante em janeiro

Município recebeu 34 mil turistas em janeiro, 7,3% a menos que no ano passado

Bonito recebeu 34.159 visitantes em janeiro, uma queda de 7,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando 36.858 turistas estiveram no destino. Os dados do OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito) mostram, no entanto, que o ticket médio dos passeios subiu 7,1% e os desembarques no aeroporto avançaram 54,4%.

Apesar da redução no fluxo, a intensidade de consumo por visitante aumentou. A média de experiências realizadas passou de 3,74 atrativos por turista em janeiro de 2025 para 3,86 em janeiro deste ano.

O movimento também aparece no ticket médio dos passeios, que subiu de R$ 227,31 para R$ 243,46, crescimento de 7,1% na comparação anual.

O volume total de visitas aos atrativos turísticos acompanhou a desaceleração do fluxo de turistas. Em janeiro de 2026 foram registradas 131.684 visitações, frente a 137.922 no mesmo mês de 2025, uma queda de 4,52%.

Entre as categorias analisadas, algumas apresentaram retração mais significativa, como grutas (-12,09%), boia cross (-8,45%) e mergulho (-8,72%). Em contrapartida, atividades como cachoeiras (+3%) e contemplação (+3,81%) registraram crescimento.

Mesmo com a leve redução, janeiro segue como um dos períodos de maior movimento turístico no município, motivado pelas férias escolares e pela alta temporada de verão.

Aviação cresce

Na contramão da queda no fluxo total de visitantes, o transporte aéreo apresentou crescimento expressivo. O aeroporto de Bonito registrou 4.796 desembarques em janeiro de 2026, contra 3.106 no mesmo mês do ano passado, aumento de 54,4%.

Os passageiros que chegam por via aérea representam cerca de 14,04% do total de turistas que visitaram o destino no período.

Entre as companhias aéreas, a maior participação foi da Gol, com 43,5% dos passageiros, seguida por Azul (30,4%) e Latam (23%).

Impactos econômicos

Na economia regional, os reflexos do turismo continuam evidentes, especialmente na arrecadação municipal. Em janeiro, Bonito arrecadou R$ 1,76 milhão em ISSQN, valor 2,98% menor que o registrado no mesmo mês de 2025.

Na região da Serra da Bodoquena, Jardim apresentou desempenho oposto, com R$ 624,3 mil arrecadados, crescimento de 46,8% em relação ao ano anterior. Já Bodoquena registrou R$ 217,7 mil, praticamente estável, com leve retração de cerca de 2,9%.

No mercado de trabalho formal, os dados indicam retração no final de 2025. Bonito registrou saldo negativo de 75 empregos, com perdas concentradas nos setores de serviços, comércio e agropecuária.

Origem dos visitantes

A maior parte dos turistas nacionais que visitaram Bonito em janeiro veio da região Sudeste (56,58%), seguida pelo Sul (29,18%) e Centro-Oeste (10,5%). Entre os estados, São Paulo aparece como principal emissor.

Entre os estrangeiros, destacam-se visitantes da América do Sul, especialmente Paraguai, Argentina e Bolívia.

