Acidente envolvendo carro da Secretaria de Saúde deixa uma morta e duas feridas, em Três Lagoas

Na tarde dessa última terça-feira (10), uma mulher, de 30 anos, identificada como Rosemari Pereira de Souza, morreu em um acidente de carro na BR-262, zona rural de Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande. Segundo as informações, ela dirigia um veículo da Secretaria de Saúde que saiu de Três Lagoas e estava com pacientes.

Rosemaria morreu no local e as duas mulheres passageiras, de 52 e 66 anos, ficaram feridas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde e o quadro clínico das vítimas. O caso segue sob investigação.

As causas do acidente não foram divulgadas, mas o carro capotou e está fora da pista completamente destruído.

O caso será investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.