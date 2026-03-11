Após falha na energia, Parque das Nações permanecerá temporariamente fechado ao público a partir das 17h30

O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, segue sem previsão de ser reaberto no período da noite, devido a falha no fornecimento de energia elétrica, provocada por raízes de árvores que atingiram a rede interna do local, conforme divulgou o Imasul (Instituto Estadual de Meio Ambiente).

“A medida ocorre em razão de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasionada por um problema nos transformadores internos da unidade. A situação foi provocada pelo contato de raízes de árvores com a rede elétrica, o que gerou falha técnica no sistema”, disse por meio de nota.

De acordo ainda com o órgão ambiental, o parque permanecerá temporariamente fechado ao público a partir das 17h30 como medida preventiva.

Equipes técnicas já foram acionadas para avaliar a situação e realizar os reparos necessários. No entanto, até o momento não há previsão para a normalização do sistema elétrico.