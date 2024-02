Em janeiro número de visitantes em Bonito foi recorde

O turismo em Bonito evolui a cada temporada e 2024 começou com janeiro sendo o melhor mês dos últimos dez anos – período em que o fluxo de visitantes começou a ser monitorado pelo Observatório do Turismo. A cidade recebeu 38.376 turistas no mês, superando o recorde do mesmo período de 2023 (34.800). O levantamento foi divulgado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), associação mantida pelo trade turístico local e gestora da IGR da Rota Bonito Serra da Bodoquena. O número de visitações aos mais de 40 atrativos está em ascendência, indicando que o turista tem optado por mais passeios. Em janeiro, foram 143.866 visitações, 6.788 a mais do que no mesmo mês de 2023. A taxa de ocupação da rede hoteleira também superou as expectativas (81%), com alto índice de satisfação dos hóspedes.

“O sucesso de Bonito com melhor destino de ecoturismo em 17 anos é resultado do trabalho do trade turístico e do poder público, onde buscamos oferecer os melhores serviços, uma cidade organizada e segura e, sobretudo, proteger as nossas riquezas, que são as águas cristalinas”, disse o prefeito bonitense Josmail Rodrigues. “Temos grandes projetos para 2024, como eventos e participação em feiras internacionais para fomentar e divulgar o destino, além das ações de prevenção ambiental.”O boletim de janeiro do Observatório do Turismo de Bonito (OTEB), coordenado pelo BCVB, apontou que os passeios preferidos dos visitantes continuam sendo os balneários (66.671 visitações), flutuação (23.719), cachoeiras (15.99). O total de visitações representa aumento de 4,95% em relação a janeiro do ano passado. O movimento no aeroporto estadual também cresceu, com 3.572 desembarques (1.088 a mais do que em dezembro de 2023) nos voos da Azul e Gol.

“Tivemos uma temporada extremamente positiva em 2023 e iniciamos o ano novo com a melhor das expectativas, reforçando o trabalho que vem sendo realizando para oferecer um turismo diferenciado e responsável, com o apoio de vários parceiros, como o Governo do Estado”, destacou Juliane Salvadori, secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio. Para a coordenadora do OTEB, Janaina Mainchein, os índices evidenciam o potencial do turismo de Bonito e refletem as ações de promoção e marketing do destino e aos eventos indutores de fluxo turístico na baixa temporada.

