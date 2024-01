Bonito se torna melhor destino sustentável para viajantes LGBTQIAP+

Bonito, considerado um dos melhores destinos de ecoturismo do mundo e referência no segmento, está entre os 10 destinos turísticos mais desejados pelos brasileiros para viagens nacionais neste ano. A pesquisa é inédita e foi publicada na Revista Tendências do Turismo, realizada pelo Ministério do Turismo em parceria com o Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem.

“Estamos muito felizes em sermos um destino tendência no Brasil em 2024 e isso, com certeza, é fruto direto do trabalho da Fundação de Turismo e do setor em Bonito nos últimos anos. Temos feito um trabalho constante, com estratégia, continuidade e parceria com o trade turístico. Isso têm colocado cada vez mais o destino na prateleira dos operadores e agências e, claro, no desejo de consumo dos brasileiros. Se levarmos em consideração que somos um destino altamente segmentado, aparecer em tendências no mercado geral do turismo é muito gratificante”, enaltece Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

“Além disso, o Prêmio Viaja Bi! (do portal UOL), escolheu Bonito como o Melhor Destino Sustentável, dentre os Melhores Destinos LGBTQIA+ para 2024”, completa Wending. O Viaja Bi é o 1º blog de viagem LGBTQIA+ do Brasil e promove o ‘Prêmio Viaja Bi!’ há três anos.

A categoria “Melhor Destino Sustentável” foi inserida este ano e sugerida no ano passado por júri especializado em turismo e viajantes experientes, que contribuíram com sua opinião por terem conhecimento e/ou um olhar específico sobre as tendências no turismo LGBTQIA+.

Recorde de turistas em 2023

O município de Bonito registrou recorde de visitantes em 2023. Foram mais de 313,3 mil turistas e 909,6 mil visitantes aos atrativos do município, que é considerado a capital do ecoturismo do Estado e um dos melhores destinos do Brasil.

O relatório do OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito), coordenado pelo Bonito Convention e Visitors Bureau, divulgado esta semana, apontou que no ano passado, o município teve o melhor público desde 2015.

Os diversos eventos geradores de fluxo turístico – culturais, esportivos e de negócios – realizados durante o ano com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), também contribuem para o sucesso do turismo em Bonito e região.