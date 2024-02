Detentos incendeiam pavilhão em penitenciária

Forças policiais paraguaias foram chamadas na manhã desta sexta-feira (16) para conter uma rebelião na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A motivação exata por trás do motim ainda não foi esclarecida.

Segundo relatos da Polícia Nacional, os detentos iniciaram um incêndio em um dos pavilhões da prisão. Momentaneamente, os policiais conseguiram conter a rebelião e acabar com o incêndio.

A situação é tensa no local, considerando que a penitenciária abriga membros de facções criminosas como o PCC (Primeiro Comando da Capital), o Comando Vermelho e o Clã Rotela, este último de origem paraguaia.

