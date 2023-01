Bonito bateu recorde com 280 mil turistas no ano passado

Com apoio do Governo do Estado, Bonito bateu recorde de turistas em 2022, com 280.391 visitantes ao longo do ano, consolidando seu nome com um dos grandes destinos de ecoturismo do Brasil. Antes a melhor temporada tinha sido em 2016, com 212.817 pessoas visitando a cidade.

Este balanço foi feito pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), que é coordenado pelo Bonito Convention, tendo apoio da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul). Este cenário reflete no aumento do número de visitações nos mais de 40 atrativos turísticos da cidade, que chegaram a 93.129 no ano passado, bem maior que 2021, que teve 92.710.

Diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wedling (Foto: Arquivo)

“Este recorde de turistas com certeza tem a participação direta do Governo do Estado, que fez promoções dos pontos (turísticos), apoio a comercialização dos passeios tanto em nível nacional, como internacional, assim como ações importantes, entre elas o novo voo de Congonhas a Bonito”, destacou o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wedling.

Ele também ressaltou que a expectativa é positiva para o futuro, já que Bonito está se tornando referência internacional no “ecoturismo”, tendo o certificado como o primeiro destino de ecoturismo do mundo em carbono neutro. “Isto traz um cenário favorável a Bonito no mercado internacional”, completou.

Movimento

Na avaliação mensal feita pelo Observatório do Turismo, dezembro teve o segundo maior movimento de 2022, com 28.633 turistas, ficando atrás apenas de janeiro do mesmo ano, que chegou a 30.220 (visitantes), sendo este um recorde em oito anos no município.

Quem também ganhou com isto foi a rede hoteleira de Bonito, que em dezembro chegou a 65% da sua taxa de ocupação, sendo inclusive bem avaliado pelas empresas e sites do setor. Os balneários continuam sendo os atrativos mais procurados (43.980), seguido pela atividade de flutuação (14.609). Depois aparecem as visitas nas cachoeiras (10.960) e na famosa Gruta do Lago Azul (7.390).

Leia mais: Bonito bate recorde com a visita de 30 mil turistas no início do ano