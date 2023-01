Defesa Civil alerta para queda de granizo na Capital

A Defesa Civil emitiu um alerta na tarde desta terça-feira (17), para os Campo Grandenses ficarem atentos a chuva com ventos intensos, queda de granizo e possíveis alagamentos.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) divulgou que essa instabilidade atmosférica é uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade.

De acordo com o Cemtec, pode ocorrer chuvas irregulares durante essa estação do ano, ou seja, chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade.

