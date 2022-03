Bonito bate recorde com a visita de 30 mil turistas no início do ano

Bonito bate recorde de turistas e de visitações aos seus atrativos em janeiro, superando os impactos da pandemia do coronavírus com sete protocolos de biossegurança desenvolvidos por toda a cadeia turística. A cidade recebeu 30.220 turistas no primeiro mês do ano, recorde deste 2015, quando se iniciou a pesquisa do fluxo turístico local. O número de visitações também surpreendeu: 123.989.

Os números refletem também os investimentos do Governo do Estado em infraestrutura e logística, melhorando os acessos ao destino – aumentou o fluxo de turistas sul-mato-grossenses após a pandemia, com a maioria viajando de carro -, e as ações de promoção dos atrativos da Serra da Bodoquena. A captação de voos foi primordial na retomada do turismo e hoje Bonito conta com sete linhas, duas com ligação direta com Congonhas, em São Paulo.

O movimento de visitantes em janeiro e o total de visitações aos atrativos superam a todos os meses dos últimos oito anos, com a ocupação hoteleira chegando a 74%. No período, 2.508 pessoas desembarcaram no aeroporto estadual em voos das companhias Azul e Gol.

São Paulo é o maior emissor de turistas, com 41,07% do total, vindo a seguir o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O número de turistas do Estado (6,14%) cresce a cada ano.

O desempenho dos atrativos, segundo o boletim do OTEB, mostra o favoritismo dos visitantes pelos balneários que circundam os principais rios cristalinos da região: 50.920 visitações, enquanto em dezembro do ano passado foram 24.691 vouchers comercializados.

A flutuação (20.939 passeios), as cachoeiras (17.037) e a Gruta do Lago Azul (11.720) também tiveram boa frequência. A gruta, no entanto, passou um ano fechada e foi reaberta em março de 2021.

Com informações Fundtur MS