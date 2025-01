Bioparque Pantanal está fechado para manutenção e reabre no dia 7 de Janeiro

O Bioparque Pantanal estará fechado ao público nesta primeira semana de 2025 para manutenção de infraestrutura e reparos nos tanques. O espaço, que é um dos maiores atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul, reabre no dia 7 de janeiro, quando também será possível agendar visitas gratuitas pelo site oficial.

Desde sua inauguração em 2022, o Bioparque recebeu mais de um milhão de visitantes e abriga mais de 40 mil animais, incluindo peixes, serpentes e mamíferos. Além de sua grande atração, o maior aquário de água doce do mundo, o local oferece exposições temporárias, e tem como objetivo aproximar os visitantes do bioma pantaneiro e de diversas regiões do mundo.

Para reservar ingressos para as visitas após a reabertura, basta acessar o site oficial do Bioparque Pantanal.